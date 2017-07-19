Governo: Meloni premia i Maestri dell'Arte della Cucina, 'Prestigio nazionale' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - 'La cucina italiana - ha commentato il ministro Lollobrigida - e' la prima al mondo, non solo nei numeri, ma perche' rappresenta universalmente il paradigma di benessere, dello stare insieme, della cura per l'altro. I maestri hanno quindi una missione, avere cura di tramandare le loro arti alle future generazioni. Con questo riconoscimento lo Stato riconosce la loro dedizione, la passione con la quale sono diventati esempio per gli altri'.

Istituito con la legge 59 del 2024, il premio, si legge nella nota, "e' dedicato alla valorizzazione dei Maestri dell'enogastronomia italiana e delle professionalita' che custodiscono, tramandano e innovano il patrimonio dei saperi e delle tradizioni gastronomiche nazionali.

I nomi dei Maestri scelti per l'edizione 2026 rappresentano l'intera filiera agroalimentare. Per la gastronomia e la cucina il riconoscimento e' stato assegnato rispettivamente a Francesco Panella ed Enrico Cerea, mentre Simone Padoan e' stato premiato per l'arte della pizza. Il legame con la terra e i suoi frutti e' rappresentato dai riconoscimenti conferiti a Piero Antinori per il settore vitivinicolo e ad Antonella Titone per quello olivicolo. Margherita Angela Mastromauro e Pierluigi Roscioli sono i primi insigniti delle nuove categorie dedicate rispettivamente all'arte della pasta e alla panificazione. Il quadro dei riconoscimenti si completa con il mondo della pasticceria, della gelateria e dell'arte casearia: Federica Russo riceve il premio per la pasticceria, Eugenio Morrone per la gelateria e Nicola Bertinelli per l'arte casearia.

I dieci Maestri hanno ricevuto una medaglia di bronzo, una spilla e un fregio, realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".

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