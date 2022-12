Governo: Meloni, ottimista per il 2023, spero di aver trasferito fiducia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - 'Sono ottimista per il nuovo anno'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a chiusura di un video pubblicato sui suoi canali social. 'E spero che siamo riusciti con i primi provvedimenti - ha auspicato Meloni - a trasferire un po' di ottimismo e fiducia nelle istituzioni, in una politica e in un Governo che non hanno padroni e che non guardano in faccia a nessuno, che fanno quello che e' giusto fare, semplicemente quello che va fatto, come spesso non e' accaduto in passato. Credo che da questo diverso rapporto tra governo e cittadini possa nascere una stagione completamente diversa. Siamo abituati a flagellarci, a dirci che niente va bene, poi si vede che negli ultimi tre mesi l'economia italiana e' cresciuta piu' di quella tedesca, francese, spagnola perche' non ci manca niente che non sia l'ottimismo e il coraggio di credere che ciascuno puo' fare la differenza. Auguro che sia un anno di vittorie, di ripresa, costruito dall'orgoglio e dall'ottimismo degli italiani', ha concluso Meloni.

