Governo: Meloni, oggi in Consiglio dei ministri allargamento Zes a Marche e Umbria -2

'Certa che marchigiani sapranno utilizzarla al meglio' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Dopo aver fatto rilevare che "le aziende marchigiane sono conosciute in Italia e nel mondo per l'eccellenza la qualita' dei loro prodotti" e che "in buona sostanza senza le Marche il 'made in Italy' non sarebbe quello che noi conosciamo", ha affermato: "Abbiamo scelto di dare a questo territorio, alla sua innata vocazione produttiva, alla sua gloriosa tradizione industriale artigianale un'opportunita' in piu'".

Meloni ha ricordato, in particolare "la Zes e' uno strumento molto efficace per attrarre investimenti, per aiutare chi investe e chi crea lavoro, chi produce, e che consente di avere un'autorizzazione unica per chi investe, e' sostenuta da una governance unitaria e coordinata che garantisce velocita' e permette di valorizzare le specificita' territoriali, massimizzare l'efficacia delle altre risorse che si mettono a disposizione, penso Pnrr e ai Fondi di coesione, estendere questo meccanismo anche alle Marche e penso che dobbiamo ringraziare anche il ministro competente, che e' il ministro Tommaso Foti, che si e' occupato di questo dossier trattando con la Commissione e europea".

