Governo: Meloni, in Italia non solo Nord-Sud, sanare divario Adriatico-Tirreno -2

'Governo sta investendo nell'aeroporto delle Marche' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Dopo aver ricordato gli interventi relativi ai collegamenti stradali, come la 'Galleria della Quinza' ("uno snodo centrale della Fano-Grosseto, la famosa superstrada dei due mari pensata per collegare Adriatico e Tirreno"), Meloni ha citato, tra gli altri, anche la bretella di collegamento tra la 14 e il porto di Ancona ("un'opera anche molto importante per la competitivita', per lo sviluppo economico delle Marche, un'opera che i marchigiani aspettavano da credo 40 anni" e l'ammodernamento della Salaria. "E poi - ha concluso - l'aeroporto, altra grande sfida. Oggi l'aeroporto delle Marche segna il record di passeggeri, un aeroporto sul quale il Governo, insieme alla Regione, sta investendo soprattutto per la continuita' territoriale, cosi' come considero fondamentale l'impiego per l'Alta velocita' ferroviaria sulla dorsale Adriatica".

