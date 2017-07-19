Governo: Meloni arrivata a Seoul, lunedi' incontro con il Presidente Lee

Verso sigla intesa su cooperazione su semiconduttori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tokyo, 17 gen - Dopo le tappe nel Sultanato dell'Oman e in Giappone prosegue la missione in Asia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier e' giunta all'aeroporto di Seoul Air Base (Rksm), dove e' stata accolta dal Vice ministro degli Esteri Kim Jina, dall'Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo e dall'ambasciatrice d'Italia a Seoul, Emilia Gatto. La Corea del Sud rappresenta l'ultima tappa del viaggio della presidente del Consiglio nel continente asiatico. Lunedi' 19 gennaio, la presidente Meloni sara' ricevuta dal Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung in occasione di un vertice bilaterale. Si tratta della prima visita di un leader europeo dall'insediamento del Presidente Lee. Rappresenta la prima missione bilaterale di un presidente del Consiglio italiano negli ultimi 19 anni.

L'incontro, spiegano fonti italiane, il secondo dopo il colloquio tenutosi a New York nel settembre scorso a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sara' incentrato, oltre che sui rapporti politici, economici, industriali e culturali tra Italia e Corea del Sud, anche sulla situazione in Asia orientale. Al termine dell'incontro la presidente Meloni e il Presidente Lee assisteranno alla firma di una serie di intese, tra cui un accordo volto a potenziare la cooperazione industriale in materia di semiconduttori; un memorandum d'intesa sulla prevenzione e gestione dei disastri naturali, nel quale la Protezione Civile italiana condividera' parte della propria esperienza operativa e un accordo relativo alla tutela del patrimonio culturale.

vmg

(RADIOCOR) 17-01-26 09:19:20 (0148)GOV 5 NNNN