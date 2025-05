Governo: Mantovano venerdi' in Calabria e Puglia per attuazione Piano Caivano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - "Alle 15,15 Mantovano si spostera' a Orta Nova (Foggia) dove in Municipio e' previsto l'incontro con la Commissione straordinaria che gestisce il Comune dal luglio 2023 a seguito degli accertati condizionamenti da parte della criminalita' organizzata.

"L'intera attivita' del Piano, che coinvolge otto Comuni - ricapitola Palazzo Chigi - si basa su tre pilastri dello sviluppo sostenibile: la sostenibilita' sociale, economica e ambientale. Per la realizzazione degli interventi e' stata autorizzata, nel triennio 2025-2027, la spesa complessiva di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Possono essere utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali".

com-fil

