Governo: Mantovano venerdi' a San Ferdinando (Reggio Calabria) e a Napoli
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Venerdi' 31 luglio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si rechera' a San Ferdinando (Reggio Calabria) per seguire le attivita' di rimozione della tendopoli che ha ospitato, fin dal 2008, migranti impiegati nelle attivita' agricole della Piana di Gioia Tauro.
La chiusura e il superamento dell'accampamento - spiega Palazzo Chigi - rientrano nelle attivita' di riqualificazione previste dal piano di interventi infrastrutturali e dai progetti di riqualificazione sociale e ambientale voluti dal Governo.
Il sottosegretario Mantovano, accompagnato dal commissario di Governo, Prefetto Fabio Ciciliano, sara', intorno alle ore 10, presso la tendopoli di San Ferdinando e successivamente si rechera' in contrada Serricella per visitare gli alloggi.
Nel primo pomeriggio, Mantovano si trasferira' a Napoli dove, presso la Prefettura, presiedera', alle ore 14,30, una nuova riunione della Cabina di regia dedicata all'aggiornamento delle attivita' svolte nella "Terra dei Fuochi".
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(RADIOCOR) 29-07-26 17:46:57 (0651)GOV 5 NNNN