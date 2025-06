Governo: Mantovano, Piano straordinario riqualificazione a Catania e Palermo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - San Cristoforo a Catania conta circa 18 mila abitanti, e' un'area con servizi insufficienti, edifici fatiscenti, carenze infrastrutturali, un alto numero di famiglie in poverta'. Il Piano prevede due macroaeree d'intervento: la prima include, per 15.800.000 euro, una nuova sede per l'I.C. Dusmet Doria, un percorso turistico pedonale attrezzato, una palestra, un centro di raccolta rifiuti differenziati, la riqualificazione dell'ex mercato coperto; la seconda, per 4.400.000 euro, include un Centro urbano per il Servizio sociale territoriale, la riqualificazione di piazza don Puglisi, il servizio educativo di strada, animazione territoriale e progetti Get Up, un servizio di mediazione e prevenzione della dispersione scolastica, un Centro d'incontro intergenerazionale, il rafforzamento del segretariato sociale, la riqualificazione dei locali Rfi nella stazione di Centrale. Borgo Nuovo a Palermo e' un quartiere di edilizia popolare degli anni '60 con edifici senza acqua corrente, carente di viabilita' e servizi, privo di punti di aggregazione per giovani, con pochi spazi verdi, conta 20 mila abitanti. Il Piano prevede: 10.960.000 di euro per manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale, riqualificazione di area e sede della circoscrizione, edilizia residenziale e social housing, videosorveglianza, palestre scolastiche; 9.040.000 di euro per rigenerare Parco Tindari e Parco Robinson, la manutenzione di un complesso sportivo, due centri di aggregazione sociale e culturale, nuovi spazi pubblici all'aperto. Il Piano straordinario, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo, interessa otto Comuni: oltre a Catania e Palermo, Rozzano (MI); Roma, quartiere Quarticciolo; Napoli, Scampia e Secondigliano; Orta Nova (FG); Rosarno (RC); San Ferdinando (RC), con l'obiettivo di offrire in aree di disagio e degrado sociale, come avvenuto per Caivano, alternative di aggregazione, sportiva e culturale, rispetto alle 'piazze di spaccio'.

bab

(RADIOCOR) 17-06-25 14:55:25 (0403)GOV,PA,IMM,INF 5 NNNN