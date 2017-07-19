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            Governo: leader di maggioranza a Palazzo Chigi per vertice con Meloni -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Il vertice si e' da poco concluso. E' durato circa un'ora e mezza. La premier ha lasciato Palazzo Chigi diretta a Gemona del Friuli, per partecipare al Consiglio regionale straordinario del Friuli-Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.

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            (RADIOCOR) 06-05-26 14:59:25 (0509)GOV 5 NNNN

              


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