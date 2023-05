Governo: Landini, decideremo in base ai tavoli, non escludiamo nulla

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - "Sulla base dei confronti, decideremo tutto quello che e' necessario, senza escludere alcuna iniziativa di mobilitazione. Noi facciamo il nostro mestiere". Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, al termine dell'incontro dei sindacati a Palazzo Chigi. "Siamo pronti ad andare ai tavoli, e' chiaro che per noi valgono le piattaforme e deve essere il governo che risponde alle richieste e dice cosa intende fare", aggiunge. "Non condividiamo la delega fiscale e siamo contrari alla flat tax. Bisogna cambiare le leggi sbagliate fatte in questi anni. E deve essere chiaro quante risorse il governo mette in campo e dove le prende, senza risorse le riforme non si fanno", aggiunge.

