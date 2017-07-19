Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Governo: insediato comitato incaricato di aggiornare strategia nazionale su AI

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Si e' insediato oggi, presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato di coordinamento incaricato di lavorare a supporto dell'aggiornamento della strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che il comitato e' composto da 13 esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale. L'obiettivo e' fare dell'Italia "non solo un utilizzatore, ma un produttore di conoscenza, competenze e tecnologie legate all'AI, valorizzando la ricerca scientifica e l'innovazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'attrazione di talenti, la competitivita' delle imprese, la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e la tutela dei diritti, in modo trasparente e sicuro".

            Com-Cel

            (RADIOCOR) 18-06-26 19:02:55 (0680)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.