Governo: insediato comitato incaricato di aggiornare strategia nazionale su AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Si e' insediato oggi, presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato di coordinamento incaricato di lavorare a supporto dell'aggiornamento della strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che il comitato e' composto da 13 esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale. L'obiettivo e' fare dell'Italia "non solo un utilizzatore, ma un produttore di conoscenza, competenze e tecnologie legate all'AI, valorizzando la ricerca scientifica e l'innovazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'attrazione di talenti, la competitivita' delle imprese, la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e la tutela dei diritti, in modo trasparente e sicuro".

Com-Cel

(RADIOCOR) 18-06-26 19:02:55 (0680)GOV 5 NNNN