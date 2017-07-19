Governo: insediato comitato incaricato di aggiornare strategia nazionale su AI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'Il nostro obiettivo e' costruire una Strategia nazionale capace di trasformare le opportunita' offerte dalla legge 132 del 2025 e dall'AI Act europeo in sviluppo concreto, fiducia e innovazione responsabile' ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, alla cui presenza si e' insediato il comitato. 'L'Italia - ha aggiunto Butti - sta dimostrando che si puo' innovare con forza, ma senza superficialita', che si puo' competere sui mercati globali senza rinunciare alla protezione della persona, che si puo' sviluppare tecnologia avanzata dentro un quadro di responsabilita' democratica, trasparenza e sicurezza'.

Il Comitato e' composto da 13 membri, coordinato dal professore Gianluigi Greco (Rettore dell'Universita' della Calabria), che seguira' i lavori insieme a Andrea Lenzi (Presidente del Cnr), Marco Camisani Calzolari (Esperto di comunicazione dell'innovazione), Paolo Benanti (Universita' Gregoriana), Rosita D'Angiolella, (Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) Giorgio Maria Tosi Beleffi (Ministero delle Imprese e del made in Italy) Valentina Cardinale (Ministero dell'Universita' e della ricerca) Barbara Caputo (Ministero della Difesa) Giuliano Noci (Politecnico di Milano) Edoardo Carlo Raffiotta (Universita' degli Studi di Milano-Bicocca) Emilio Tosi (Universita' degli Studi di Milano-Bicocca) Andrea Orlandini (Presidente dell'Associazione Italiana IA) Rebecca Montanari (Universita' di Bologna). Il Comitato potra' svolgere audizioni con imprese, universita', enti pubblici e parti sociali, richiedere studi e ricerche, elaborare proposte strategiche per il Governo e restera' operativo fino al 31 gennaio 2027, con possibilita' di proroga o riattivazione, siglando un patto di riservatezza e rinunciando a compensi o rimborsi.

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