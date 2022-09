Governo: in Consiglio ministri informativa Cingolani su situazione energia Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - Nel corso del Consiglio dei ministri che si e' tenuto oggi il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha effettuato una informativa sulla situazione energetica in Italia. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nel corso della riunione i ministri hanno anche approvato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza per alcune Regioni come Lazio per alcune zone della Liguria e delle Toscana. Via libera anche alla realizzazione dell'impianto geotermico nel Comune di Abbadia San Salvatore (Siena) e al progetto di un nuovo impianto eolico di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei comuni di Vicchio e Dicomano, in provincia di Firenze.

com-cel

(RADIOCOR) 01-09-22 13:50:22 (0355)ENE 5 NNNN