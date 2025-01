Governo: Giorgetti ministro delle Finanze dell'anno per The Banker

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - "Giancarlo Giorgetti e' il ministro delle Finanze dell'anno di The Banker (pubblicazione del gruppo Financial Times, ndr) avendo ottenuto rispetto per i suoi tentativi di ridurre il crescente deficit italiano e sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine per abbassare il rapporto debito/PIL del Paese". Cosi' si legge nell'articolo.

"Essere il ministro delle Finanze italiano e' un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese - prosegue il testo - sono molteplici: crescita lenta, bassa produttivita', elevata evasione fiscale e uno dei piu' grandi oneri del debito pubblico al mondo.

Tali sfide spiegano perche' molti governi italiani hanno fatto ricorso alla nomina di ministri delle Finanze per lo piu' tecnocratici negli ultimi due decenni". "Giorgetti, nominato nel 2022, e' una notevole eccezione. E' un veterano operatore politico, considerato un membro moderato e relativamente filoeuropeo del partito della Lega, che fa parte della coalizione di governo di destra in Italia.

Sebbene non sia stata la prima scelta del Primo Ministro Giorgia Meloni, Giorgetti - sottolinea l'articolo - e' rapidamente emerso come una voce pragmatica in un governo che i critici lamentano essere spesso fin troppo amante della retorica e della politica populista. Le sue rinomate capacita' di networking sono venute alla ribalta nel suo ruolo di ministro delle Finanze, attingendo alla sua vasta carriera politica".

