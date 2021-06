Governo: Giorgetti, giovani materia prima Paese, evitare che fuggano all'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - "Questo investimento nella ricerca e nei giovani, che sono la vera e propria materia prima che ha il Paese e che dobbiamo tenere qui, evitare che fuggano all'estero, rappresenta l'ecosistema e il terreno di coltura dove la crescita con i nostri giovani puo' avvenire". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, durante la presentazione della collaborazione quinquennale tra il gruppo dei semiconduttori StMicroelectronics e il Politecnico di Milano per la costituzione di un centro di ricerca congiunto. Secondo il ministro, in collaborazioni come quella tra Politecnico ed St "c'e' la sintesi tra una volonta' politica e la ricerca scientifica, la tecnologia, la razionalita', la scienza applicata e il progresso civile". Spesso, ha detto Giorgetti, "noi in questi tempi, in politica, discutendo del Pnrr, abbiamo piu' volte sottolineato l'importanza della ricerca e del trasferimento tecnologico, ma rimangono titoli della politica". Per tradursi in pratica "si devono trovare i soggetti e i luoghi perche' il trasferimento tecnologico diventi attuato concretamente. Il Politecnico e' uno dei luoghi dove questo trasferimento tecnologico puo' avvenire", ha detto il ministro.

