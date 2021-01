Governo: fonte Ue, Eurogruppo sara' informato da Gualtieri su sviluppi crisi -2

Premature trarre conclusioni piani nazionali in preparazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 gen - La stessa fonte ha indicato che i Paesi, come l'Italia, che presentano i maggiori squilibri economici peraltro ben prima dello scoppio della pandemia dovrebbero mostrare rapidita' nell'attuare gli interventi per uscire dalla crisi sulla base dei fondi europei previsti per la ripresa e la resilienza.

'D'altra parte si tratta di Paesi nei quali andra' la maggior parte dei fondi' decisi comunemente dai governi (si tratta di Next Generation Eu). Quanto alla preparazione dei piani nazionali, 'nella maggior parte dei Paesi il lavoro e' in corso, continuano i contatti, il dialogo con i governi, e' prematuro trarre conclusioni per il momento' sui singoli piani nazionali di ripresa e resilienza. Certamente, 'la coerenza con le raccomandazioni europee' di politica economica e di riforma e' un principio di base da seguire nella loro valutazione da parte della Commissione e del.

