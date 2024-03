Governo: Fitto, viaggio Meloni in Usa e Canada ha rafforzato fortissimi legami

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mar - 'Il viaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti e in Canada e' un altro tassello importante della politica estera del Governo e della Presidenza italiana del G7'. Lo dichiara ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. 'Sia dall'incontro con il presidente Biden a Washington che da quello con il primo ministro canadese Trudeau a Toronto, sono usciti confermati e rafforzati i fortissimi legami politici, economici e culturali che uniscono l'Italia con i nostri alleati di oltre Oceano', prosegue Fitto. 'La politica estera del presidente Meloni e' saldamente ancorata al binario europeo e a quello atlantista e si fonda sulla difesa della democrazia, della liberta' e dei valori del mondo occidentale ha aggiunto Fitto - Gli incontri di Washington e Toronto sono poi serviti anche a fare il punto sulla Presidenza italiana del G7 in vista del Vertice che avra' luogo in Puglia nel prossimo mese di giugno'.

