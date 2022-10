(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - "Per tutti quelli che (non per amore) me lo stanno chiedendo, rispondo: mi sono gia' dimesso da amministratore, di ogni societa' privata (non ne ricopro di pubbliche) che (legittimamente) occupavo. Liquidero' ogni mia societa (tutte legittime). Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

