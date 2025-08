Governo: Ciriani, in Manovra risorse Zes unica terranno conto di Umbria e Marche

Nel 2024 riconosciuto credito imposta per circa 2,5 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ago - "Nella prossima manovra di bilancio, la misura Zes sara' rifinanziata e lo stanziamento terra' conto di tale nuovo perimetro". Lo ha assicurato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo nell'Aula della Camera, per il question time, a un'interrogazione Pd relativa, tra l'altro, a un incremento delle risorse finanziarie a fronte dell'annunciato allargamento della Zes unica a Marche e Umbria. "Con riferimento al disegno di legge recante 'Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria', approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto scorso - ha puntualizzato il ministro - si evidenzia che le misure adottate dal Governo sono riferite all'anno 2025, dotate di specifica copertura finanziaria e non pregiudicheranno gli spazi finanziari riconosciuti alle Regioni gia' destinatarie della vigente misura".

Nel quesito rivolto al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, si faceva riferimento anche all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 nelle zone economiche speciali.

"Come risulta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 - ha riferito Ciriani - tutti coloro i quali hanno fatto richiesta di fruizione del credito di imposta Zes unica per l'anno 2024 in relazione agli investimenti eligibili effettuati nel periodo dal primo gennaio 2024 al 15 novembre 2024 hanno ottenuto il 100% del credito di imposta richiesto". Nel dettaglio e con riferimento alle Zes, ha proseguito, "l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2024 e' pari a 2 miliardi e mezzo circa".

