Governo: Ciriani, in Manovra risorse Zes unica terranno conto di Umbria e Marche -2

Entrate comunicheranno percentuale bonus in termini legge (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,6 ago- Il ministro ha inoltre ricordato, rispondendo a un'interrogazione Az sulla 'tempestiva comunicazione alle imprese dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nella Zes unica', le scadenze previste dalle norme per tali comunicazioni. "Tenuto conto che il termine previsto per l'emanazione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate e' fissato al 12 dicembre 2025 (ovvero entro i dieci giorni successivi al 2 dicembre 2025), emerge come non sussista, allo stato, alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate agli operatori economici circa la percentuale del credito di imposta effettivamente spettante.

Il suddetto obbligo, infatti, sorge soltanto a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative, attestanti l'effettiva entita' degli investimenti realizzati".

Bof

(RADIOCOR) 06-08-25 15:27:21 (0504)GOV,PA 5 NNNN