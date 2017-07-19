Governo: 7 e 8 novembre la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze -2

Intervento conclusivo del Sottosegretario Mantovano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - La mattinata, spiega la nota, proseguira' con gli interventi programmati sulle tematiche della Conferenza, che illustreranno gli esiti dei gruppi di lavoro avviati dall'inizio del 2025: Governance e integrazione tra servizi pubblici e privati; Modelli innovativi di presa in carico; Salute mentale e dipendenze un approccio integrato; Prevenzione precoce delle dipendenze con particolare riferimento a giovani e adolescenti; Strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione d'impatto; Presa in carico, continuita' terapeutica e misure alternative per persone detenute con patologia da dipendenza, anche con particolare riferimento al mondo dei minori; Gioco d'azzardo patologico e gaming; Dipendenze digitali e innovazione nei servizi. Nel panel del pomeriggio, 'Droga: da che parte stanno i media?', vi sara' una riflessione sulle responsabilita' dell'informazione e della comunicazione rispetto all'uso di droghe e alle altre dipendenze.

Interverranno: Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria; Gina Nieri, Consigliere di Amministrazione del Gruppo MFE; Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato RAI; Vittorio Brumotti, inviato televisivo; Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico. Si svolgeranno poi i Tavoli Tecnici, che verteranno su cinque macro-argomenti: Sistema pubblico delle dipendenze, Prevenzione precoce negli adolescenti e giovani, Ricerca scientifica, Carcere e dipendenze, Dipendenze comportamentali. La seconda giornata sara' caratterizzata dall'interlocuzione tra gli operatori del settore e le autorita' istituzionali. Vi prenderanno parte i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (in attesa di conferma), dell'Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini, dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita', Eugenia Maria Roccella; i Sottosegretari dei Ministeri dell'Economia e della Finanze, Federico Freni, e della Salute, Marcello Gemmato; i Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e della Regione Umbria, Stefania Proietti. L'intervento conclusivo sara' del Sottosegretario Alfredo Mantovano.

com-vmg

(RADIOCOR) 04-11-25 12:57:58 (0369)GOV 5 NNNN