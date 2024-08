Gorgonzola Dop: una filiera da 560mln di valore alla produzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - A livello territoriale la filiera certificata del Gorgonzola Dop contribuisce al paniere di prodotti certificati del settore Food di due Regioni: Piemonte - 24 prodotti a Indicazione geografica per un valore alla produzione di 354 milioni di euro - e Lombardia - 34 prodotti a Indicazione geografica per un valore alla produzione di quasi 2 miliardi di euro. (dati Rapporto Ismea-Qualivita 2023). La scelta di riconfermare Csqa come organismo delegato e' dettata dalla volonta' di mantenere alti gli standard di efficienza di tutta la filiera, come afferma Antonio Auricchio, presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop che tiene a ribadire l'importanza di verifiche sempre piu' puntuali e un'alta tutela contro le imitazioni sempre maggiori che sfruttano il nome della Dop.

