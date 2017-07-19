Google: multa Ue di 2,95 miliardi per pratiche abusive tecnologia pubblicita' online -2

Solo cessione parte servizi risolverebbe conflitti interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 set - Con le pratiche abusive, indica la Commissione europea, Google ha favorito i propri servizi tecnologici di display advertising online a scapito dei fornitori concorrenti di servizi tecnologici pubblicitari, degli inserzionisti e degli editori online. La Commissione ha ordinato a Google di porre fine a queste pratiche di auto-preferenza e di attuare misure per porre fine ai suoi conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha ora 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere.

Per Google gli introiti pubblicitari costituiscono la principale fonte di reddito vendendo pubblicita' sui propri siti web e applicazioni oltreche' fungendo da intermediario tra gli inserzionisti che desiderano pubblicare i propri annunci online e gli editori (ovvero siti web e app di terze parti) che possono fornire tale spazio. Inserzionisti ed editori si affidano agli strumenti digitali del settore adtech per il posizionamento in tempo reale di annunci non collegati a una query di ricerca, come i banner pubblicitari sui siti web dei giornali (annunci display). In particolare, spiega Bruxelles, il settore adtech fornisce tre strumenti digitali: server pubblicitari per editori, utilizzati dagli editori per gestire gli spazi pubblicitari sui loro siti web e app; strumenti di acquisto di annunci programmatici per l'open web, utilizzati dagli inserzionisti per gestire le loro campagne pubblicitarie automatizzate; ad exchange, dove domanda e offerta si incontrano in tempo reale, in genere tramite aste, per acquistare e vendere annunci display. La societa' Usa fornisce diversi servizi adtech che fungono da intermediari tra inserzionisti ed editori per visualizzare annunci su siti web o app per dispositivi mobili. In particolare gestisce due strumenti di acquisto di annunci: Google Ads e Dv 360; un server pubblicitario per editori, DoubleClick For Publisherse un ad exchange (Adx).

L'indagine della Commissione ha rilevato che Google detiene una posizione dominante nel mercato degli ad server per editori con il suo servizio Dfp enel mercato degli strumenti di acquisto di annunci programmatici per l'open web con i Google Ads e Dv 360. In particolare, la Commissione ha rilevato che, almeno tra il 2014 e oggi, Google ha abusato di tali posizioni dominanti favorendo il proprio ad exchange AdX nel processo di selezione degli annunci gestito dal suo ad server per editori dominante Dfp, ad esempio informando AdX in anticipo del valore della migliore offerta dei concorrenti che avrebbe dovuto battere per aggiudicarsi l'asta; favorendo il proprio ad exchange AdX nel modo in cui i suoi strumenti di acquisto di annunci Google Ads e Dv 360 piazzano le offerte sugli ad exchange. Ad esempio, Google Ads evitava gli ad exchange concorrenti e faceva offerte principalmente su AdX, rendendolo cosi' l'ad exchange piu' appetibile.

La Commissione ha concluso che 'tali condotte miravano intenzionalmente a conferire ad AdX un vantaggio competitivo e potrebbero aver precluso l'accesso agli ad exchange concorrenti di AdX. Cio' ha rafforzato il ruolo centrale di AdX nella catena di fornitura dell'adtech, nonche' la capacita' di Google di applicare tariffe elevate per il suo servizio'.

La Commissione ha ordinato a Google di porre fine a queste pratiche di auto-preferenza e ha inoltre ordinato di attuare misure per porre fine ai suoi conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell'adtech. Nel caso in cui le misure non elimineranno i conflitti di interesse, Bruxelles 'procedera' a imporre un rimedio appropriato'.

Tuttavia la Commissione, e' indicato in una nota, ha gia' espresso il suo punto di vista preliminare secondo cui solo la cessione da parte di Google di una parte dei suoi servizi 'risolverebbe la situazione di conflitti di interesse intrinseci, ma desidera prima ascoltare e valutare la proposta di Google'.

La conclusione comunitaria, indica la stessa Commissione sull'esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di Google 'per una condotta in gran parte simile a quella oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e' importante anche in vista dell'imminente processo sui rimedi negli Stati Uniti, che iniziera' il 22 settembre 2025'.

