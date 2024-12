Google: a Padova il 2-4 dicembre con "l'Ia per il Made in Italy", focus arredo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 2 dic - "Non e' irrealistico ipotizzare che l'applicazione di soluzioni di riconoscimento visivo e Ia generativa a quella parte del comparto del legno arredo che riguarda le operazioni di segheria possa ridurne i costi dell'8-10%, a seconda dei casi. Impatti di questo tipo sono potenzialmente significativi, considerando che ogni punto percentuale di costi risparmiabili grazie ai recuperi di efficienza nel comparto vale circa 340 milioni di euro, un importo pari al 20% degli utili netti attuali del settore".

Cosi' il responsabile degli affari istituzionali di Google Italia Diego Ciulli, durante il suo intervento al convegno 'IA per il Made in Italy' in programma tra il 2 e il 4 dicembre negli spazi di Le Village by CA Triveneto, l'acceleratore di innovazione avviato a Padova da Credit Agricole Italia in partnership con Confindustria Veneto Est, Fondazione UniSmart e Galileo Visionary District, oggi diventato un hub di riferimento delle iniziative sull'intelligenza artificiale.

Davanti ad una sala convegni gremita e alla presenza del presidente della Regione veneto Luca Zaia, al presidente di Unioncamere Veneto Antonio Santocono, a Luca De Carlo, presidente Commissione Industria del Senato a Claudio Feltrin, presidente Federlegnoarredo e a Mirko Longo, presidente Gruppo Legno-Arredamento Confindustria Veneto Est Cuilli ha ricordato gli esiti di uno studio di Google secondo cui se l'Ia generativa venisse adottata su larga scala, l'Italia potrebbe incrementare il proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) di 150-170 miliardi di euro all'anno in dieci anni, pari a una crescita dell'8%. Un ritardo di soli cinque anni nell'adozione potrebbe ridurre la spinta di crescita a solo +2%. La spinta e' determinata prevalentemente da un aumento nella produttivita' della maggior parte dei lavoratori. Queste le principali evidenze dello studio condotto da Implement Consulting Group, commissionato da Google e pubblicato oggi.

