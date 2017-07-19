Golfo Persico: Meloni, leader vedono Italia come una porta verso l'Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Pochi giorni fa ho partecipato, su invito del Re del Bahrein, al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Si e' trattato di un riconoscimento importante del ruolo dell'Italia nello scenario mediorientale e del Mediterraneo allargato". Lo ha ricordato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Vertice Ue di domani.

"Un ruolo che il Governo - ha rimarcato Meloni - ha voluto e saputo costruire nel tempo, attraverso un dialogo attento e costante con i leader di quella regione. L'idea che condividiamo con tutti i leader del Golfo e' quella di un Medio Oriente prospero e in pace, che si concentri sulle relazioni economiche e culturali piuttosto che doverlo fare sugli aiuti umanitari, sulla strategia piuttosto che sull'emergenza, sulla stabilita' piuttosto che sulla precarieta'. E, nell'Italia, il Golfo vede sempre di piu' una porta verso l'Europa: una porta diplomatica, fisica, e geografica, per le grandi interconnessioni infrastrutturali, logistiche, digitali ed energetiche, ma anche una porta politica per costruire uno spazio di cooperazione orientato allo sviluppo economico e tecnologico.

Anche per questo, a Manama, ho lanciato l'idea, accolta con grande interesse, di creare un nuovo foro di dialogo e cooperazione. Un foro che unisca due spazi geografici, il Mediterraneo e il Golfo, non soltanto geograficamente vicini, ma potenzialmente in grado di condividere una vocazione globale".

