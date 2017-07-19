Golfo Persico: De Felice (Intesa), Italia subira' contraccolpi ma senza recessione

Pil Italia +0,4% con riapertura rapida stretto Hormuz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - 'La situazione nel Golfo Persico colpisce l'Italia in maniera anche piu' profonda rispetto ad altri paesi, ma l'Italia ha grossi fattori di mitigazione, un elevato livello di stoccaggi, una minore intensita' energetica rispetto a 30 anni fa e quindi tutto sommato ne subiremo i contraccolpi ma senza arrivare ad una recessione'. Cosi' il Chief Economist e Responsabile Research Department di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, a margine della presentazione del Rapporto analisi settori industriali 2026, illustrato oggi a Milano. Sulle tempistiche di riapertura di Hormuz, 'in caso di chiusura rapida del conflitto, la nostra previsione di crescita per il Pil italiano quest'anno e' allo 0,4%. Un conflitto piu' prolungato che arrivi 'sino alla fine di agosto', invece, 'implicherebbe una crescita piu' bassa pari allo 0,2%'.

De Felice ha tracciato un quadro prudente per il manifatturiero italiano: 'Avremo un anno di crescita bassa, intorno allo zero a prezzi costanti, la previsione invece al 2030 e' di circa un +1% medio anno. Non e' tantissimo, ma in un quadro cosi' incerto abbiamo preferito rimanere prudenti', ha spiegato. Il manager ha poi acceso i riflettori sulla Lombardia, 'la regione italiana con la maggiore vocazione all'esportazione e i settori che vediamo meglio interessano anche la Lombardia, quindi l'elettronica, l'elettrotecnica, l'industria meccanica'. In particolare per questi tre settori 'vediamo una maggior crescita, insieme al farmaceutico'.

imt

(RADIOCOR) 19-05-26 11:38:16 (0330) 5 NNNN