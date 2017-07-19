Goldman Sachs: sentiment verso Europa migliorato, Germania crescera' con investimenti

Europa beneficia anche dell'incertezza macroeconomica Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ago - Negli ultimi anni la crescita europea ha registrato performance nettamente inferiori a quella degli Stati Uniti, soprattutto in termini di produttivita'. Tuttavia, il sentiment verso l'Europa sta migliorando, grazie al cambio di rotta della politica fiscale tedesca e alla maggiore incertezza macroeconomica negli Usa.

E' quanto sottolineano gli esperti di Goldman Sachs che sottolineano come cio' "ha favorito la fiducia degli investitori, maggiori flussi di portafoglio verso l'Europa e un rafforzamento dell'euro". L'Europa - si rileva nel rapporto - deve ancora affrontare ostacoli strutturali significativi: perdita di competitivita' internazionale, sottoinvestimento nei settori a crescita elevata, eccessivo peso regolatorio e sfide demografiche, fattori che continuano a frenare crescita e competitivita'.

"Esistono pero' opportunita' per migliorare le performance economiche, attraverso maggiori investimenti pubblici, leadership in settori come farmaceutica e tecnologie verdi, riforme dei mercati finanziari e ulteriore integrazione del mercato interno. Queste iniziative potrebbero rafforzare significativamente le prospettive di crescita". Gli analisti prevedono per l'area euro, nei prossimi 2-3 anni, una crescita superiore al consenso, in particolare in Germania, mentre le previsioni Usa restano in linea con il mercato. Ci si attende un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine europei, un euro piu' forte e benefici dalla diversificazione azionaria verso l'Europa.

I decisori politici europei hanno ora una finestra di opportunita' per consolidare questo miglioramento macroeconomico con riforme capaci di generare progressi duraturi, in particolare rafforzando il mercato unico e creando maggiore scala, elementi chiave per un outlook economico piu' solido.

