Goldman Sachs: Germania fuori da stagnazione nel 2026 con pil a +1,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Gli anni di stagnazione dell'economia tedesca stanno per terminare. E' quanto ritengono gli analisti di Goldman Sachs secondo cui l'economia tedesca crescera' dell'1,1% nel 2026, dopo un'espansione di appena lo 0,3% nel 2025. "Circa la meta' della crescita di quest'anno - si rileva in un rapporto - dovrebbe derivare da una politica fiscale espansiva che, a nostro avviso, stimolera' in modo significativo la domanda interna. Sebbene il freno alla crescita rappresentato dai dazi statunitensi dovrebbe attenuarsi quest'anno, prevediamo un vento contrario persistente derivante dalla concorrenza delle esportazioni cinesi, alla quale la Germania e' particolarmente esposta". Secondo la banca, l'attivita' manifatturiera tedesca si e' stabilizzata dopo diversi anni di declino. "Ci aspettiamo una ripresa lenta man mano che la domanda interna migliora, ma la Germania continua a perdere quote di mercato globali. Il mercato del lavoro dovrebbe migliorare gradualmente con l'accelerazione della crescita, con la disoccupazione in calo verso il tasso naturale".

Riforme strutturali "potrebbero migliorare la competitivita' e rafforzare l'offerta di lavoro, la crescita della produttivita' e gli investimenti". Le prospettive per gli asset tedeschi sono in gran parte determinate dalla politica fiscale. "I nostri strategist sui tassi prevedono che i rendimenti dei Bund aumenteranno fino al 3,25% entro la fine del 2026, con l'ampliamento del disavanzo fiscale. I nostri strategist azionari sono positivi sui titoli esposti alla spesa fiscale e alla domanda interna, cosi' come sui titoli della difesa, che dovrebbero beneficiare dell'attuazione delle misure fiscali".

