Glovo: controllo giudiziario per Foodinho, ipotesi 'sfruttamento rider' -2-
Obiettivo pm e' regolarizzazione 40mila lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il provvedimento d'urgenza della procura di Milano, che ora dovra' essere convalidato dal gip, punterebbe a garantire, tramite l'azione dell'amministratore giudiziario, il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative. A questo si somma la regolarizzazione dei 'rider' che, al momento dell'avvio del procedimento, prestavano la propria attivita' lavorativa.
Enr-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 09-02-26 14:32:05 (0389)FOOD 5 NNNN