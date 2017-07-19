Global minimum tax: Assonime, frenata su norme crea incertezza per le imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - L'uscita degli Stati Uniti dall'applicazione delle regole della Global Minimum Tax mette a rischio il processo di coordinamento della tassazione a livello internazionale. Secondo il Direttore generale di Assonime, Stefano Firpo, 'si e' confermato quanto, purtroppo, era stato gia' paventato lo scorso anno e cioe' che le iniziative dei due pilastri dell'accordo Ocse" sul contrasto delle pratiche di erosione della base imponibile nazionale e trasferimento dei profitti "hanno subito una brusca frenata, creando non poche incertezze per le imprese'. Firpo e' intervenuto alla conferenza internazionale sulla tassazione, organizzata dall'associazione presieduta da Massimo Tononi che rappresenta le spa italiane. Assonime sottolinea che l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sui due Pillar e l'immobilismo sul tema della Global Minimum Tax da parte di altre importanti economie mondiali (quali Cina e India) rischiano di sgretolare l'idea di un 'common level playing field' in ambito fiscale, col rischio che le imprese europee, nonostante i grandi sforzi amministrativi gia' fatti per adeguarsi ai nuovi standard internazionali, si troveranno ancora a competere in condizioni non paritetiche sui mercati internazionali. La Global Minimum Tax propone di assicurare una tassazione effettiva minima del 15% sui profitti delle grandi multinazionali (quelle con ricavi di almeno 750 milioni di euro). Alla conferenza e' intervenuta la numero due dell'Ocse, la Vice Segretaria generale Fabrizia Lapecorella, che ha effettuato una panoramica sulle iniziative Ocse piu' rilevanti in materia a livello internazionale.

