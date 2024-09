Glencore: vertici gruppo al Mimit, Gruppo conferma piani del 5 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma 9 set - "Ringraziamo il Mimit per l'incontro odierno e ribadiamo la massima disponibilita' nel lavorare ad un gruppo di lavoro insieme alle Istituzioni e le parti sociali per garantire un futuro al sito di Portovesme". Cosi', in una nota la Glencore dopo l'incontro al Mimit per affrontare la vertenza relativa al futuro dello stabilimento che il gruppo gestisce nel Sulcis con la controllata Portovesme srl. "Glencore sottolinea il proprio impegno nel tutelare i dipendenti e per cui ha proposto la proroga della CIGS per un altro anno - prosegue la nota -. Le scelte strategiche annunciate lo scorso 5 settembre, quali il riavvio temporaneo dello stabilimento di San Gavino e il mantenimento della produzione del processo Waelz, rappresentano, nel breve periodo, le uniche soluzioni economicamente sostenibili. La nostra priorita' rimane comunque quella di trovare soluzioni condivise per mitigare l'impatto sociale sul lungo periodo di una scelta legata a condizioni di mercato e industriali non piu' sostenibili'.

col - mad

