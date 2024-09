Glencore: Todde, ribadiamo contrarieta' a posizione azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 9 set - 'Dal Governo abbiamo appreso che la Glencore ha ribadito quanto ci ha comunicato nei giorni scorsi, ossia lo stop della linea zinco. Alla luce di quanto emerso anche oggi ribadiamo la nostra posizione e l'assoluta contrarieta' rispetto a questa posizione'. A prendere posizione sulla vicenda relativa al futuro dello stabilimento che la Glencore gestisce attraverso la sua controllata nel Sulcis e' la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde con l'assessore dell'Industria Emauele Cani. "Il governo ci ha comunicato la disponibilita' ad agire d'intesa con la Sardegna per trovare una soluzione - scrivono in una nota -. Ci attiveremo subito affinche' non si perda altro tempo e siano messe in campo tutte le attivita' necessarie per affrontare la situazione che diventa sempre piu' emergenziale'.

col-mad

(RADIOCOR) 09-09-24 20:00:13 (0587) 5 NNNN