Glencore: Todde, istituzioni unite per salvaguardia posti lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Portovesme, 27 dic - "Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta. In questa situazione non c'e' Governo e non c'e' Regione". Cosi' la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde a Portovesme. "Le Istituzioni sono unite in difesa del territorio e per la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro - ha detto-. Oggi vogliamo dare una prima risposta forte e necessaria vista la scelta non comunicata della Glencore di voler spegnere l'attivita' della linea di zinco anticipatamente rispetto a quanto avevamo insieme concordato.

Una decisione che per noi e' totalmente inaccettabile". La governatrice ha aggiunto che:"Abbiamo le carte che dicono delle cose molto precise e le faremo pesare in tutte le sedi.

opportune". Col - Mad

(RADIOCOR) 27-12-24 13:25:43 (0267)PA 5 NNNN