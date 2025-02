Glencore: Portovesme, sindacati chiedono intervento Mimit e convocazione urgente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 18 feb - Subito una convocazione urgente al Mimit per affrontare la vertenza Glencore Portovesme. A sollecitare l'incontro al Ministero delle imprese e del made in Italy sono i sindacati della Sardegna Sud Occidentale: al centro della richiesta: il futuro dello stabilimento Glencore gestito dalla controllata Portovesme srl nel sito industriale di Portovesme nel Sulcis.

Al centro della lettera, con cui si sollecita anche un incontro, la questione energetica e i costi troppo elevati.

"Sulla vertenza Glencore di Portovesme e' necessario che il Governo faccia chiarezza al piu' presto - scrivono Filctem, Femca e Uiltec - in quanto l'incontro tecnico, annunciato per il 10 febbraio scorso, e' saltato e ancora non abbiamo contezza dei programmi, oltre a non aver ancora comunicato una nuova data per affrontare i temi posti dalle organizzazioni sindacali nell'incontro svolto lo scorso 5 febbraio al Mimit". Il primo punto, sollecitato dai sindacati "non ha ancora trovato soluzione". "Non sappiamo, infatti, quali misure il Governo voglia mettere in campo per risolvere il problema sui costi dell'energia - scrivono-. Questo per noi e' l'elemento fondamentale per risolvere la vertenza, in quanto senza avere chiarezza sulla riduzione dei costi energetici riteniamo sia difficile trovare un eventuale nuovo investitore, appare utile ricordare che nel corso del 2025 gli indicatori evidenziano una ulteriore crescita del costo".

