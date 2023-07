Glencore: ministro Urso incontra i vertici su prospettive Portovesme

Azienda sollecitata a presentare un piano industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto hanno incontrato oggi i vertici di Glencore per valutare il futuro degli impianti situati a Portovesme, in Sardegna. Lo rende noto un comunicato del ministero. Nel corso del confronto il ministro Urso e il sottosegretario Bergamotto hanno nuovamente sollecitato la rapida presentazione da parte dell'azienda di un piano industriale o di riconversione del sito anche alla luce delle gravi criticita' occupazionali. Glencore ha ribadito il suo impegno di lungo termine a produrre in Sardegna e a riconvertire l'asset per la produzione di materie prime strategiche, ma non ha raccolto l'invito a superare rapidamente la fase di studio per passare alla presentazione di un concreto piano industriale. Il Governo ha ribadito ancora una volta la piu' ampia disponibilita' a supportare lo sviluppo di Portovesme purche' Glencore dimostri un impegno a consolidare e sviluppare la sua presenza in Italia. L'azienda ha infine informato il governo che si sta valutando un test nel sito di San Gavino per esaminare il potenziale riavvio della produzione con un diverso approvvigionamento di materie prime.

