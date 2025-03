Glencore: Fiom, positivo tavolo permanente su Portovesme, tempi sono stretti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - 'I lavoratori metalmeccanici delle imprese dell'indotto della Glencore di Portovesme hanno ottenuto, grazie alla lotta, un risultato importante, nel corso del tavolo di oggi al Mimit, con l'avvio del percorso di monitoraggio e di confronto sulla situazione e sulle prospettive industriali del polo metallurgico. Il tavolo, con le rappresentanze dei lavoratori dell'indotto del polo metallurgico di Portovesme sara' convocato regolarmente e questo e' un elemento molto positivo'. Lo dichiarano Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Roberto Forresu, segretario generale Fiom-Cgil Sardegna. 'Il problema e' il futuro industriale di quell'area, dal momento che e' cessata la produzione di zinco attraverso il processo elettrolitico, con la conseguenza di una perdita di 900 posti di lavoro. Dovra' essere affrontato per tempo anche il problema dello spegnimento della centrale a carbone', continuano, sottolineando che 'gli ammortizzatori sociali e la formazione dovranno essere strumenti fondamentali ma transitori, nell'ambito degli impegni assunti dal Governo di trovare soluzioni industriali per tutte le produzioni di zinco, piombo e alluminio. A tal proposito, grandi responsabilita' sul futuro dell'area sono in capo alla multinazionale svizzera'. L'incontro e' stato aggiornato a mercoledi' 23 aprile e saranno coinvolte anche le imprese dell'indotto della Glencore di Portovesme. Per quanto riguarda, invece, il tavolo SiderAlloys 'per la gravita' e l'emergenza in cui si trovano i lavoratori verra' convocato prima di questa data', concludono i sindacalisti della Fiom-Cgil.

