Glencore: domani sit in sindacati-lavoratori al Mimit per vertenza Portovesme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 4 dic - Sit in domani mattina, davanti alla sede del Mimit da parte dei lavoratori e sindacati della Portovesme srl, azienda metallurgica controllata dalla Glencore e operante nel Sulcis Iglesiente. Il presidio si svolgera' in occasione del vertice al ministero proprio per affrontare la vertenza che riguarda il futuro dello stabilimento per cui l'azienda ha annunciato lo stop della produzione di zinco. 'Le produzioni tradizionali di materie prime della Portovesme Srl - annunciano segretari della Cgil Sardegna e della Camera del Lavoro territoriale Fausto Durante e Franco Bardi - devono rimanere in Sardegna e non e' realizzabile alcun piano che preveda licenziamenti dei lavoratori diretti e delle ditte d'appalto o il ridimensionamento del perimetro di attivita' dello stabilimento'. Da qui la richiesta: 'La vicenda legata alla Glencore deve essere inserita nel piu' ampio contesto della crisi industriale del Sulcis e trattata in connessione con le vicende riguardanti Sider Alloys, Eurallumina e la centrale Enel Grazia Deledda. A tutti i lavoratori diretti e indiretti di queste realta' produttive, per la Cgil va assicurata la continuita' nei rapporti di lavoro, la certezza nelle condizioni retributive e di sostegno al reddito, la prospettiva di un percorso di formazione e riqualificazione professionale in grado di non lasciare indietro nessuno'. I sindacalisti ribadiscono che 'il tempo delle attese e' finito il governo nazionale e quello regionale devono battersi con i lavoratori affinche' l'azienda cambi i suoi programmi e garantisca il futuro del sito industriale e di tutti i lavoratori'.

