Gkn: Fossi (Pd), Governo mantenga gli impegni e sostenga cooperativa lavoratori

Ministero Imprese non convoca da mesi tavolo sulla vertenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 set - "Il Governo mantenga gli impegni presi in Parlamento e promuova concretamente il progetto di reindustrializzazione di Gkn portato avanti dalla cooperativa dei lavoratori". Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Pd della Toscana, Emiliano Fossi, presentando una nuova interrogazione parlamentare sulla vicenda.

"La recente lettera che preannuncia il licenziamento degli addetti da parte della societa' Qf Spa - afferma in una nota - certifica dopo quasi due anni un vergognoso bluff ormai chiaro a tutti. I lavoratori sono stati gli unici che hanno provato a rilanciare il sito produttivo attirando risorse di investitori esterni, nel completo disinteresse della proprieta' e del ministero delle Imprese e del Made in Italy che ormai da mesi non convoca il tavolo ministeriale sulla vertenza nonostante le rassicurazioni ufficiali espresse alla Camera pochi mesi fa. Chiediamo oggi al Governo serieta' e coerenza affinche' la cooperativa dei lavoratori, che rappresenta ad oggi l'unica possibilita' reale di garantire la continuita' occupazione e produttiva, sia adeguatamente supportata in questo complesso percorso".

