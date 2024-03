Giustizia: Stefani (Lega), al via in Senato iter 'correttivo' riforma Cartabia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - "Al via in commissione Giustizia in Senato la discussione del cosiddetto 'correttivo' alla riforma Cartabia concernente la procedura civile, di cui sono relatrice". Cosi' la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia.

"Come rilevato nel corso della relazione in Commissione, la riforma dell'ex Guardasigilli sul processo civile in materia di famiglia sta creando problematiche, come la necessita' di dover sviscerare fin dai primi atti tutte le difese e le accuse, che a volte acuisce le ostilita' e non permette di poter trovare, come accadeva nel vecchio rito, una soluzione conciliativa in prima udienza. La velocita' dei processi non deve pregiudicare la possibilita' per le parti di trovare accordi e cosi' di chiudere con relativa serenita' una crisi familiare".

