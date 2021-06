Giustizia: Rossomando (Pd), serve ok Senato a luglio su riforma processo civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - "Il Governo ha depositato i suoi emendamenti al Ddl processo civile. Una riforma da cui dipende tutto lo stanziamento del Pnrr. Ora al lavoro in commissione Giustizia al Senato per arrivare all'approvazione a Palazzo Madama entro luglio. Il Pd e' pronto a dare il suo contribuito a una riforma fondamentale per cittadini e imprese. Obiettivi: efficienza e tempi celeri per dare certezze alla ripresa". Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.

