Giustizia: Pinelli (Csm), dialogo sia costruttivo tra magistratura e politica

'Magistrato sia uomo libero. Politica garantisca risorse' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - 'Per servire al meglio i cittadini occorre dialogare, occorre che le istituzioni dialoghino: e' necessario che magistratura e politica dialoghino in modo costruttivo, nell'interesse superiore dei cittadini'. E' uno dei passaggi del discorso che ha tenuto al Meeting di Rimini il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli. Da un lato, 'la magistratura non deve vedere l'imparzialita' solo come un proprio 'diritto', ma deve intenderla anche come un proprio 'dovere'' e proprio 'per essere credibili, bisogna essere ed apparire impermeabili alle influenze esterne'.

Dall'altro lato, invece, 'occorre che la politica assicuri le condizioni di possibilita' dell'imparzialita' nell'interpretazione e che assuma questa necessita' come un suo specifico dovere costituzionale'.

Il numero due del Csm, in quella che lui definisce 'una breve digressione sull'attualita'', parla del magistrato che 'deve avere la capacita' di dimostrare nei fatti e senza soluzione di continuita' di essere davvero un 'uomo libero''. L'ultimo passaggio e' dedicato alla 'responsabilita' della politica' che invece 'si gioca anche su un altro piano, quello di una modalita' d'azione che si faccia carico dei compiti che la Costituzione gli assegna' e che 'garantisca, dunque, le risorse necessarie al servizio giustizia'.

Enr-

(RADIOCOR) 25-08-24 13:47:16 (0238) 5 NNNN