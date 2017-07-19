Giustizia: Nordio, raggiunti tutti i target del Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - 'L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato il motore principale delle riforme e degli investimenti, segnando una svolta epocale nella modernizzazione del sistema giudiziario italiano'. Cosi' il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso delle Comunicazioni annuali sull'amministrazione della giustizia alla Camera dei deputati. 'Tutte le milestone e i target di competenza del ministero giunti a scadenza - ha proseguito - sono stati pienamente raggiunti al 31 dicembre 2025'. Su un totale di 2,7 miliardi di euro assegnati al ministero, risultano pagamenti per un totale di 1.98 miliardi di euro, pari al 72,91%. Il ministro ha poi riepilogato i principali risultati. La riduzione dell'arretrato civile 2019, presso i tribunali, ha raggiunto il -95,8%; presso le Corti d'Appello, il -99,4%. Inoltre, la riduzione dell'arretrato civile 2022 - obiettivo in scadenza a giugno 2026 - ha gia' raggiunto l'85,2% presso i Tribunali ordinari e l'85,4% presso le Corti d'Appello, dato gia' prossimo al target prestabilito. Questi i dati, certificati al novembre 2025 e monitorati costantemente. Per quanto riguarda invece la riduzione dei tempi di trattazione, nel settore civile, il disposition time - calcolato al primo semestre 2025, si e' ridotto del -27,8% rispetto al 2019; nel settore penale, la riduzione e' stata del -37,8%. Questi risultati superano in alcuni casi i target fissati dal Piano, confermando l'efficacia delle riforme processuali e degli investimenti in capitale umano.

