Giustizia: Lomuti, emendamento a processo civile tutela debitori case pignorate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - "Grazie a un emendamento alla delega sulla giustizia civile, approvato in commissione Giustizia del Senato, abbiamo salvaguardato le tutele per i debitori che abitano con i familiari in un immobile oggetto di esecuzione. In particolare abbiamo salvaguardato le modifiche che durante i Governi Conte avevamo apportato all'art. 560 del Codice di procedura civile, dando seguito alle battaglie dell'imprenditore Sergio Bramini. E cosi' lo stesso articolo, che oggi prevede che non e' possibile sfrattare il debitore che vive con i familiari nell'immobile fino al decreto di trasferimento della proprieta', resta immutato". Lo comunica in una nota Arnaldo Lomuti (M5S), componente della commissione Giustizia del Senato, firmatario dell'emendamento insieme al presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama, Daniele Pesco (M5S).

