Giustizia: in uscita il 18 gennaio 'Il giudice e l'impresa. Economia e Diritto: un rapporto difficile'

Il libro scritto da Giovanni Maria Flick (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - E' in uscita in edicola il 18 gennaio e in libreria il 24 gennaio il libro Il giudice e l'impresa. Economia e Diritto: un rapporto difficile, di Giovanni Maria Flick, gia' Ministro di grazia e giustizia e gia' presidente della Corte costituzionale. Il volume offre una riflessione sulla giustizia italiana che oggi attraversa un momento difficile, se non drammatico. Per l'autore, tra oltre i problemi atavici e traumi irrisolti, la giustizia cerca di rispondere faticosamente all'esigenza nazionale, europea, globale di orientare i comportamenti delle imprese e dei singoli operatori economici verso una maggiore responsabilizzazione nel rapporto con i lavoratori, la collettivita', gli ecosistemi e l'interesse delle future generazioni.

La complessita' e le sfide del diritto penale dell'economia in Italia rendono percio' necessario un approccio piu' equilibrato tra liberta' economica, utilita' sociale, tutela dell'ambiente e progresso tecnologico: un sistema che sappia quindi combinare efficacemente prevenzione e repressione, tenendo conto delle peculiarita' del tessuto economico italiano e della responsabilita' condivisa di tutte le imprese, grandi e piccole, nel garantire un futuro sostenibile per tutti.

Il libro fa parte, insieme a Un patto per il futuro, di un distico di pubblicazioni per Il Sole 24 Ore dedicato al ruolo del Diritto nell'attuale panorama delle transizioni tecnologiche ed ecologiche.

