Giustizia: Confartigianato, su civile va a piu' velocita', Vibo Valentia in coda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Anche a livello regionale emergono squilibri profondi. Le regioni con una giustizia civile piu' veloce sono la Valle d'Aosta con 239 giorni, il Piemonte con 248, l'Emilia-Romagna con 268, la Toscana con 271 e il Trentino-Alto Adige con 275 giorni.

Maglia nera per la lentezza della giustizia civile e' la Sardegna, dove occorrono in media 535 giorni, seguita da Basilicata con 483, Campania con 459, Puglia con 441, Sicilia con 440 e Calabria con 416 giorni. Nel complesso, nel Centro-Nord i procedimenti sono piu' celeri con una media di 308 giorni, il 15,4% in meno rispetto alla media nazionale, mentre nel Mezzogiorno servono 443 giorni, il 21,7% in piu'.

Aumentano i tempi della giustizia civile in materia di lavoro privato (che comprende procedimenti riguardanti lavoro dipendente da privato, lavoro parasubordinato e licenziamento individuale/collettivo). In questo ambito il disposition time medio a livello nazionale sale a 401 giorni. I tribunali piu' efficienti sono quelli di Vasto, con appena 109 giorni, Chieti con 137, Gorizia con 146 e Siena con 161 giorni. Di contro, si toccano addirittura i 1.420 giorni a Sulmona, seguita da Lanusei (1.162 giorni), L'Aquila (1.124), Caltanissetta (1.094), Lagonegro (1.029) e Isernia (987).

A livello regionale, le migliori performance si registrano in Valle d'Aosta con 238 giorni, Lombardia con 240 giorni, Trentino-Alto Adige con 246 giorni, Emilia-Romagna con 255 giorni e Piemonte con 279 giorni. Le maggiori criticita' emergono in Basilicata con 933 giorni, Sardegna con 662, Molise con 607 giorni, Sicilia con 569 giorni e Calabria con 564 giorni. Anche in questo caso il divario territoriale e' netto: nel Centro-Nord i procedimenti di lavoro sono piu' celeri con una media di 321 giorni, contro i 513 giorni del Mezzogiorno.

