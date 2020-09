Giustizia: Bonafede, in due anni aumentata spesa di 1 miliardo

Da fondi Ue contributo per nuove cittadelle giudiziarie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Per la giustizia italiana "in due anni abbiamo aumentato la spesa di 1 miliardo di euro" e fatto interventi per aumentare l'organico dei magistrati. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "La media europea e' di 22 magistrati ogni 100mila abitanti, in Italia e' di 11 magistrati", ha spiegato Bonafede e per questo "siamo intervenuti per l'ampliamento della pianta organica con 600 nuovi magistrati, un numero senza precedenti". L'intervento, ha precisato il ministro, non e' stato solo quantitativo ma si e' deciso di "declinare la presenza dei magistrati a seconda delle necessita'" con "una pianta organica flessibile". Infatti, ha continuato, e' stata creata "una task force di magistrati per intervenire nei territori dove c'e' necessita'". Inoltre, ha spiegato il ministro, l'intervento e' stato anche sul piano dell'edilizia giudiziaria: ci sono i progetti per "12 nuove cittadelle giudiziare e il Recovery plan puo' un avere ruolo fondamentale in questo" ambito.

