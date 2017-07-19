Giustizia: a Palazzo Chigi riunita cabina di regia per l'edilizia penitenziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Si e' tenuta questa mattina, a Palazzo Chigi, la quinta riunione della cabina di regia per l'edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Alla riunione, promossa anche dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, hanno partecipato il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del ministero della Giustizia, del ministero dell'Economia e delle finanze, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di Invitalia e il provveditore interregionale alle opere pubbliche della Lombardia.Il Piano di edilizia penitenziaria approvato da parte del Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025 comprende, spiega Palazzo Chigi, "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove realizzazioni e ampliamenti. Dalla sua approvazione sono gia' stati recuperati o realizzati circa 1.400 posti detentivi, dei quali 800 solo nel primo quadrimestre del 2026. Tra ottobre 2022 e aprile 2026 i posti in piu' a messi a disposizione sono complessivamente 1.900.

Il cronoprogramma conferma la realizzazione di un totale di oltre 10.500 nuovi posti entro la fine del 2027".

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