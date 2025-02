Giubileo: riunito a Palazzo Chigi tavolo istituzionale presieduto da Mantovano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Il responsabile coordinamento accoglienza Giubileo 2025, Agostino Miozzo, si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi, "ha ricordato altri grandi eventi come i Giubilei dei Lavoratori, delle Confraternite - che, ha comunicato Monsignor Fisichella, vedra' la partecipazione della Regina Letizia di Spagna - e soprattutto quello dei Giovani a Tor Vergata, dove le richieste di accoglienza riguardano circa 500 mila persone.

Sono inoltre intervenuti il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha evidenziato l'impegno per assicurare condizioni di massima sicurezza ai pellegrini, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, che ha dato conto dei fondi relativi alla misura 'Caput Mundi', il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti ha riferito del coordinamento in relazione alla canonizzazione del prossimo 27 aprile di Carlo Acutis, le cui spoglie riposano ad Assisi, e all'ottocentenario del Cantico delle Creature. Durante la riunione e' stata illustrata la campagna di comunicazione per il 2025, che si articola in uno spot 'valoriale' e in una campagna di informazioni di servizio, anche mediante affissioni.

Presenti tra gli altri il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, rappresentanti dei Ministeri della Cultura, dell'Economia e delle finanze, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'Interno, di Societa' Giubileo e Rai.

Il sottosegretario Mantovano, appresa la notizia del ricovero di Papa Francesco, ha rivolto i migliori auguri di tutti i partecipanti al Santo Padre, per un pronto recupero".

com-fil

(RADIOCOR) 14-02-25 13:03:41 (0358)GOV,PA 5 NNNN