Giubileo: Gualtieri, al lavoro per recupero ritardi, ottima sinergia con Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - "Stiamo lavorando in modo incalzante e proficuo per recuperare questi ritardi cosi' come quelli accumulati negli anni da Roma sul piano della manutenzione e delle infrastrutture. Anche io come il Presidente Meloni sono fiducioso sulla buona riuscita dell'evento e sull'eredita' importante che le opere per il Giubileo lasceranno alla citta'. E questo anche per l'ottima sinergia che si e' instaurata con il Governo, che ringrazio in modo particolare per il supporto al lavoro della struttura commissariale, la Santa Sede, la Regione Lazio, il Comune di Roma e le varie societa' impegnate nei lavori". Cosi' il sindaco di Roma e Commissario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, in merito all'andamento dei lavori in vista degli eventi del 2025.

"Il sistema Italia sta rispondendo al meglio e diamo appuntamento dal 24 dicembre per l'apertura della Porta Santa che segnera' l'inizio di un Giubileo dallo straordinario valore spirituale, culturale e civile" ha concluso.

