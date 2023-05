Giubileo: Fisichella, per dicembre 2024 conclusi i lavori piu' grandi

Stimato afflusso di 32 milioni di pellegrini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Citta' del Vaticano, 09 mag - C'e' fiducia Oltretevere sul rispetto delle tempistiche dei grandi lavori previsti a Roma per il Giubileo 2025. La fiducia viene riportata dall'arcivescovo Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, al vertice dell'organizzazione per l'Anno Santo. I lavori pubblici partiranno nel luglio prossimo, ricorda "e in alcuni casi saranno 24 ore su 24 ed entro l'8 dicembre del 2024 saranno conclusi quelli piu' grandi" afferma nel corso di una conferenza stampa per la presentazione dello stato dell'arte dell'organizzazione degli eventi giubilari. "L'Anas si e' assunta i lavori piu' urgenti ed immediati" prosegue Fisichella che ricorda in particolare la realizzazione del sottovia di Piazza Pia che agevolera' la pedonalizzazione del percorso di pellegrinaggio tra Castel Sant'Angelo e la Porta Santa di San Pietro. "Ci incontriamo con le istituzioni italiane ogni due settimane a palazzo Chigi e in quella sede affrontiamo tutte le problematiche" aggiunge monsignor Fisichella citando anche il Commissario al Giubileo, il sindaco Roberto Gualtieri e l'Agenzia Giubileo 2025.

Fisichella ricorda che le stime di afflusso di 32 milioni di pellegrini nel corso dell'Anno Santo sono state fatte dall'Universita' Roma Tre su incarico del Vaticano e condivise con il Governo italiano. Fisichella ammette che c'e' il rischio che il numero possa essere sottostimato: "vedendo la citta' di Roma a gennaio e febbraio stracolma di turisti e pellegrini quando di solito era vuota, forse quelle stime andranno modificate".

